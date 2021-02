“ZTE Axon 30 Pro Is Eerste Smartphone Met 200MP Camera”

Volgens de geruchten werkt ZTE aan een smartphone met een 200MP camera. De ZTE Axon 30 Pro is de eerste smartphone die deze resolutie aanbiedt. We weten nog niet wanneer de fabrikant de smartphone zal introduceren.

Er zijn verschillende smartphones verkrijgbaar die zijn uitgerust met een hoge resolutie camera. Een goed voorbeeld is de Samsung Galaxy S21 Ultra met een 108MP camera, wat momenteel de hoogste resolutie is. ZTE zou volgens de laatste berichten echter van plan zijn om een smartphone te introduceren die een camera heeft met een resolutie van maar liefst 200MP.

Met de camera van de ZTE Axon 30 Pro zou het mogelijk zijn om video’s op te nemen met een 16K-resolutie. Uiteraard kun je ook in een lagere resolutie video’s en foto’s maken. ZTE-baas Ni Fei schreef op de Chinese website Weibo dat de Axon 30 Pro het beste camerasysteem op de markt krijgt. De smartphone zal ook worden uitgerust met de Snapdragon 888-processor, omdat dit de enige chipset is die deze krachtige camera kan aansturen. Een introductiedatum is nog niet bekendgemaakt en we weten ook nog niet of de smartphone in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

