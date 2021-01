“Eerste Officiële Abeelding Van Samsung Galaxy A52 5G Gelekt”

Op het internet is de eerste officiële afbeelding van de Samsung Galaxy A52 5G verschenen. De Galaxy A52 lijkt qua uiterlijk erg veel op zijn voorganger. Ook zijn er een aantal specificaties uitgelekt.

De afbeelding is gedeeld op de website Voice door de bekende tech-lekker Evan Blass. Op de afbeelding zien we de zwarte uitvoering van de smartphone. We zien dat de Samsung Galaxy A52 5G is uitgerust met een vierdubbele camera en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De power- en volume-knoppen zitten aan de rechterkant van de behuizing.

Volgens de geruchten beschikt de Galaxy A52 5G over een 6,5-inch OLED-scherm, een Snapdagon 750G-processor met 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een MicroSD-kaart en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.

We weten nog niet wanneer de Samsung Galaxy A52 5G op de markt verschijnt, maar waarschijnlijk hoeven we niet lang meer te wachten op de officiële introductie.

via [androidplanet]