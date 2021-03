Realme 8 Pro Met 108MP Camera Kost Slechts 299 Euro

Realme heeft deze week een nieuwe smartphone aangekondigd. De Realme 8 Pro heeft onder andere een 108MP camera, een grote accu met ondersteuning voor 50W snelladen en een 6,4-inch scherm. De Realme 8 Pro krijgt een adviesprijs mee van slechts 299 euro.

De opvolger van de Realme 7 Pro komt deze maand naar Nederland en is uitgerust met een 6,4-inch amoled-scherm met een full-hd-resolutie en een 60Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 720G-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner en een vierdubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP zwart/wit lens. In een ronde uitsparing in het scherm zit een 16MP selfie-camera.

De Realme 8 Pro draait uit de doos op Android 11 met de Realme UI 2.0-schil en is vanaf 31 maart in Nederland verkrijgbaar voor 299 euro. Tot 30 maart kun je via de officiële website van Realme een pre-order plaatsen met 20 euro korting.