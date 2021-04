TV Kijken Via De Mobiel Steeds Eenvoudiger

We kijken steeds minder vaak naar de televisie en steeds vaker naar onze mobiel en tablet. Uiteraard willen we nog wel gewoon de nieuwste films, series en programma’s kijken. Hiervoor kun je natuurlijk de tv weer aanzetten, maar het is tegenwoordig heel eenvoudig om tv-programma’s en films via het internet op je mobiele apparaat te streamen.

De populaire streamingdiensten zoals Netflix en Disney+ kennen we inmiddels allemaal. Deze diensten zijn niet alleen op de tv te bekijken, maar ook op vrijwel elk ander apparaat met een internet connectie. Lokale zenders kunnen natuurlijk niet achterblijven en daarom zijn er inmiddels verschillende diensten waarmee je jouw favoriete programma’s en zenders overal kunt bekijken.

Een goed voorbeeld is de online tv-service van KPN. Door de iTV-app van KPN te downloaden kunnen klanten van KPN op een Android of iOS-toestel via WiFi of 4G onderweg gratis tv kijken. Andere providers bieden een vergelijkbare service. We raden aan om Internet en tv providers met elkaar te vergelijken om te kijken welke providers deze dienst aanbieden.

Veel mensen zijn al aangesloten bij een internetprovider, maar dit is niet perse nodig om lokale zenders op je mobiel te kijken. Zo kun je je eenvoudig aanmelden bij de online TV-app van NLZIET. Met deze dienst kun je live zenders zoals NPO, RTL en SBS bekijken. Ook kun je gemiste programma’s op een later tijdstip terugkijken. In totaal zijn 36 zenders aangesloten bij NLZIET. Je kunt NLZIET gratis 1 maand proberen.

Kijken jullie televisie op jullie mobiel en welke service gebruiken jullie hiervoor? Laat het ons weten in de reacties hieronder.