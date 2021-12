Kijk Op Deze Manier Gemakkelijk Naar TV Op Je Smartphone

TV kijken doen we tegenwoordig al lang niet meer alleen via een televisie. Voor het kijken naar TV-programma’s, series en films gebruiken we ook vaak onze computer, tablet of zelfs smartphone. Met dergelijke apparaten kun je namelijk ook onderweg in de trein snel even het laatste journaal volgen of op bed de nieuwste aflevering van je favoriete tv-programma bekijken. Toegang krijgen tot al deze media is heel eenvoudig en werkt vaak met een simpel abonnement.

Streamingdiensten

Er zijn inmiddels een hoop verschillende streamingdiensten die de nieuwste films en series aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan Netflix of Disney+. Ook zijn er diensten die reguliere tv aanbieden, zoals bijvoorbeeld de Canal Digitaal TV-app. Canal Digitaal is een Nederlandse aanbieder van radio- en tv-zenders via de satelliet. De mobiele app is beschikbaar voor zowel Android als iOS en je kunt inloggen met je “Mijn Canal Digitaal-account”. Na het inloggen heb je de keuze uit meer dan 170 radiozenders en 300 digitale tv-zenders. Een abonnement afsluiten is eenvoudig en bevalt het niet dan is Canal Digitaal opzeggen net zo makkelijk.

Gratis TV op je smartphone

Alhoewel een abonnement van een streamingdienst of tv-kanaal aanbieder het grootste aanbod heeft en het makkelijkst werkt, zijn er ook manier om gratis naar tv-programma’s te kijken vanaf je mobiel. Veel tv-kanalen streamen hun programma’s namelijk ook online. Via websites als Nederland.tv kun je simpelweg je gewenste tv-kanaal kiezen en direct beginnen met streamen. Uiteraard is het aanbod een stuk beperkter en werkt het allemaal wat omslachtiger, maar als je geld wilt besparen en je tevreden bent met de online streams dan kun je nu al je betaalde abonnementen opzeggen en gratis tv-programma’s kijken op al jouw apparaten.

Betaal alleen voor wat je daadwerkelijk bekijkt

Ben jij iemand die vrijwel nooit naar films en series kijkt, maar maak je af en toe wel een uitzondering voor een echte topfilm? Dan is Pathé Thuis misschien interessant. Pathé Thuis is een online service van de bioscoop die het mogelijk maakt om online naar de nieuwste films te kijken. Aanmelden voor Pathé Thuis is gratis, waarna je vervolgens alleen hoeft te betalen voor de films die je ook daadwerkelijk wilt zien. Voor mensen die maar een paar films per jaar kijken is dit de voordeligste optie. Kijk jij regelmatig films of heb je ook interesse in series, dan zul je echter een abonnement moeten afsluiten bij Netflix of Disney+.