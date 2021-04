Sony Xperia 1 III Te Zien Op Gelekte Afbeelding

Sony werkt aan verschillende nieuwe smartphones, waaronder de Sony Xperia 1 III. Dit toestel is nu te zien op de onderstaande afbeelding die is gelekt via een bekende hoesjesmaker.

De Sony Xperia 1 III is een high-end smartphone die Sony dit jaar op de markt zal brengen. Sony heeft zelf nog geen details bekendgemaakt, maar via het bedrijf Olixar is nu een afbeelding gelekt waarop de voorkant en achterkant van de Xperia 1 III te zien is.

Uit de afbeelding kunnen we opmaken dat het scherm waarschijnlijk een beeldverhouding van 21:9 heeft. Ook zijn de schermranden wat dunner en heeft de Xperia 1 III net als zijn voorganger een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De camera-module beschikt over vier lenzen, waaronder een periscooplens. Aan de zijkant vinden we een fysieke sluitertoets.

Sony heeft op 14 april een evenement ingepland. Mogelijk krijgen we de Xperia 1 III op deze dag te zien.

