LG Belooft Nog Drie Android-updates Voor High-end Smartphones

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG heeft onlangs aangekondigd volledig te stoppen met de smartphonedivisie van het bedrijf. Gelukkig kunnen huidige gebruikers van recente high-end smartphones als de Velvet en de LG Wing hun toestel nog wel lang blijven gebruiken. LG zal namelijk nog drie Android-updates uitrollen maar deze toestellen.

In juli stopt LG met de verkoop van smartphones. Huidige gebruikers willen natuurlijk weten wat dit voor gevolgen heeft. Daarom heeft LG nu wat informatie gegeven over updates voor de smartphones van het bedrijf. High-end toestellen die onlangs zijn uitgebracht kunnen rekenen op drie Android-updates. Dit zou betekenen dat de LG Wing een update ontvangt naar Android 11, 12 en 13. Goedkopere toestellen ontvangen twee updates. LG heeft niets gezegd over beveiligingsupdates. Hierdoor weten we niet hoelang LG deze updates nog zal uitrollen.

LG heeft bijna twintig jaar mobiele telefoons gemaakt, maar kon de afgelopen jaren simpelweg niet meer concurreren met andere fabrikanten. Hierdoor noteerde LG jarenlang verlies met de smartphonedivisie. LG zal zich nu focussen op markten waar de fabrikant wel succesvol is.

via [tweakers]