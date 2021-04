OnePlus 9 Pro Heeft Last Van Overhitting

Uit berichten op social media blijkt dat verschillende gebruikers van de OnePlus 9 Pro last hebben van overhitting. Hun toestel zou onder andere heel warm worden tijdens het gebruik van de camera-app en tijdens het instellen van de smartphone.

De OnePlus 9 Pro is nog maar net verkrijgbaar, maar de eerste klachten over de smartphone duiken nu al op via Twitter en het forum van OnePlus. Gebruikers melden dat hun toestel op sommige momenten te heet wordt en dat de smartphone aangeeft dat hij overhit is. Vervolgens werken bepaalde functies, zoals de camera, niet en loopt de accu sneller leeg.

Het is onduidelijk waarom de OnePlus 9 Pro juist tijdens de eerste keer instellen en tijdens het gebruik van de camera-app opwarmt. Mogelijk gaat het om een softwarefout en kan OnePlus het probleem oplossen met een update.

Heb jij ook last van een te warme OnePlus 9 Pro? Laat het ons dan weten in de reacties hieronder.

via [AW]