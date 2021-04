In de Play Store van Android zijn honderden online casino apps te vinden. Online gokken wordt namelijk steeds populairder in Nederland, zeker nu het in 2021 legaal wordt om een online gokbedrijf in Nederland op te richten na het verkrijgen van een vergunning.

Zie je door de bomen het bos niet meer? Lees dan dit artikel om er achter te komen welke apps het beste zijn voor spelen bij een online casino.

Mobiele gok apps

Online casino apps zijn eenvoudig te gebruiken op je smartphone. De interface is aangepast aan je telefoon, er zijn verschillende opties en functies beschikbaar en vaak is het mogelijk om ook offline te spelen. Een nadeel is wel dat de apps ruimte in beslag nemen op je telefoon. Weet je niet zeker of je telefoon geschikt is voor online casino apps? Kijk dan eens bij deze Top 3 Android-telefoons die geschikt zijn voor het spelen bij online casino’s.

De beste online casino apps

We hebben hieronder de beste online casino apps voor Android gebruikers voor je op een rijtje gezet. Ze bieden allemaal een groot spelaanbod waardoor je altijd je favoriete game kunt spelen en hebben een hoge gebruiksvriendelijkheid. Sommige hiervan zijn Geen account casino Apps, wat betekent dat je geen account hoeft aan te maken om te kunnen spelen.

LuckyCasino

Dit online casino heeft een app geschikt voor Android gebruikers. De app heeft een groot aanbod aan spellen en is zeer gebruiksvriendelijk. Ze maken gebruik van verschillende ontwikkelaars zoals NetEnt, Betsoft en Yggdrasil. Ook bieden ze bonussen aan en hebben een goede klantenservice via live chat, e-mail en telefoon. Een nadeel is wel dat er een hoge internetsnelheid nodig is.

GoSlotty

Dit casino is een geen account casino en heeft een uitgebreid aanbod van spellen die zijn ontwikkeld door onder andere NetEnt, Red Tiger Gaming, Blueprint Gaming en Play n Go. De mobiele app werkt vlot en ze hebben een goede klantenservice via e-mail en live chat. Helaas bieden ze op dit moment geen welkomstbonussen aan.

Rocket Casino

Het Rocket Casino heeft een mooie welkomstbonus bij de eerste storting. Deze app biedt honderden spellen aan in een leuke omgeving. Het is een geen account casino, waardoor je snel en eenvoudig kunt spelen.

Nomini

Dit online casino heeft vele verschillende spellen, zoals gokkasten, tafelspellen en live spellen. Ze werken samen met grote aanbieders en bieden welkomstbonussen aan. Ook dit online casino is een geen registratie casino.

Buster Banks Casino

Dit is een geen account casino en hier krijg je helaas ook geen welkomstbonus. Wel zijn er andere bonussen te winnen met het spelen van een van de vele spellen van grote aanbieders. De klantenservice kan bereikt worden via live chat, e-mail en FAQ.

Sommige apps kun je gratis spelen, zonder echt geld te hoeven inzetten. In die apps zul je vaak reclame te zien krijgen en wordt in sommige gevallen je persoonlijke informatie gebruikt. Als je kennis wilt maken met online casino apps is dat de beste manier. De apps waarbij je speelt met echt geld zijn daarentegen van veel hogere kwaliteit en zullen je de beste spelerservaring geven.