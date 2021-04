Oude Samsung Galaxy-smartphones Te Gebruiken Als IoT Device

Samsung heeft een manier bedacht om oude Galaxy-smartphones weer nieuw leven te geven. Samsung heeft hiervoor het Upcycling at Home-programma opgezet, waarmee je een smartphone kunt omtoveren tot bijvoorbeeld een geluidssensor, die je op je hoofdtelefoon of een ander apparaat waarschuwt als hij een baby hoort huilen of wanneer iemand aan de deur klopt.

Heb je nog een oude Galaxy-smartphone liggen waarmee je niks doet, dan is er nu een manier om dat toestel weer een functie te geven. Via het Galaxy Upcycling-programma brengt Samsung functies uit die het toestel kunnen omtoveren tot een handige tool. Een van deze functies is een camera die kan helpen bij het diagnosticeren van blindheid bij patiënten in achterstandsgebieden. Ook kun je een oude Galaxy-smartphone gebruiken als lichtsensor, zodat de telefoon het licht kan aandoen als het buiten donker wordt.

Momenteel is Galaxy Upcycling alleen beschikbaar in Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde State voor Galaxy S-, Note- en Z-serie telefoons die vanaf 2019 zijn uitgebracht. Het is echter de bedoeling om het programma uit te breiden naar meer toestellen, waaronder mid-range Galaxy-smartphones.

via [hardware.info]