OnePlus Watch Ontvangt Eerste Software-update

OnePlus heeft een update uitgerold naar de eerste smartwatch van de fabrikant. De grote update pakt verschillende bugs aan en brengt meerdere verbeteringen met zich mee. Dit was ook wel nodig, want de eerste smartwatch van het bedrijf werd niet erg positief ontvangen door mensen die de OnePlus Watch al hebben getest.

Waar OnePlus een aantal jaren geleden erg veel indruk wist te maken met zijn eerste smartphone, is de eerste smartwatch van het bedrijf minder goed ontvangen. Qua uiterlijk en accuduur scoort de OnePlus Watch goed, maar op het gebied van functies loopt de smartwatch erg achter op de concurrentie. Daarom heeft OnePlus nu een grote update uitgerold om de ervaring van de OnePlus Watch te verbeteren.

De software-update moet onder andere de accuraatheid van de gps-sensor en hartslagmeter verbeteren. Ook kan de OnePlus Watch na de update het verschil tussen wandelen en hardlopen beter herkennen, gaat het scherm sneller aan bij een draaibeweging en draait het besturingssysteem stabieler.

Daarnaast zijn er verbeterde notificaties, een afstandsbediening om een foto te maken en een slimme digitale wijzerplaat toegevoegd. OnePlus laat weten te werken aan meer functies, waaronder een always on-display.

De OnePlus Watch is vanaf 30 april verkrijgbaar via de website van OnePlus, Coolblue of Belsimpel. De smartwatch kost 159 euro.

via [androidplanet]