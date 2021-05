Xiaomi Mi 11 Ultra Vanaf 11 Mei Verkrijgbaar In Nederland

Op 29 maart introduceerde Xiaomi de Mi 11 Ultra. Het was toen nog onduidelijk wanneer de krachtige vlaggenschip-smartphone met een tweede scherm in de camera-module in Nederland op de markt zou verschijnen. Nu weten we echter meer, de Xiaomi Mi 11 Ultra is vanaf 11 mei verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1199 euro.

De Xiaomi Mi 11 Ultra is de krachtigste en duurste smartphone in de Mi 11-serie. De Mi 11 Ultra beschikt onder andere over een 6,81-inch scherm met een QHD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen.

Achterop vinden we het grootste verkooppunt van de Xiaomi Mi 11 Ultra. De smartphone beschikt namelijk over een driedubbele camera met daarnaast een klein 1,11-inch AMOLED-scherm. Dit scherm kan helpen bij het maken van selfies en het tonen van bijvoorbeeld inkomende notificaties. Het camera-systeem bestaat uit een 50MP Samsung GN2 sensor, een 48MP periscooplens met 5X optische zoom en een 48MP groothoeklens met een kijkhoek van 128 graden.

