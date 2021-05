Dagelijkse Twitter-gebruikers Met 20 Procent Gestegen

Het aantal Twitter-gebruikers die dagelijks actief zijn is het afgelopen jaar met 33 miljoen gestegen. Dit komt neer op een stijging van maar liefst 20%. In totaal zijn er nu dagelijks 199 miljoen gebruikers actief. De grootste stijging was buiten de Verenigde Staten.

Het afgelopen kwartaal telde Twitter ongeveer 38 miljoen dagelijkse gebruikers in de VS. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal internationale actieve gebruikers steeg van 133 miljoen naar 162 miljoen. In totaal telde Twitter wereldwijd ongeveer 199 miljoen dagelijkse gebruikers. In het vierde kwartaal van 2020 lag dit aantal nog op 192 miljoen actieve gebruikers.

In een brief aan aandeelhouders schrijft Twitter dat de stijging te danken is aan “verbeteringen aan het product en wereldwijde gesprekken rondom actuele gebeurtenissen.” Ook heeft de coronapandemie voor een groot aantal nieuwe gebruikers gezorgd. Daarom verwacht het bedrijf dat de snelle stijging dit jaar niet zal doorzetten.

De omzet steeg in het eerste kwartaal van 2021 met 28 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020. Twitter noteerde een omzet van omgerekend 854,9 miljoen euro. 458,9 miljoen euro van de omzet komt van gebruiker in de VS en 396,2 miljoen euro komt van internationale gebruikers. De bedrijfswinst in het eerste kwartaal kwam uit op omgerekend 42,9 miljoen euro.

