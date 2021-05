Vouwbare Huawei Mate X2 Ondergaat Duurzaamheidstest

Opvouwbare smartphones zijn de toekomst, maar op dit moment zijn dergelijke toestellen simpelweg minder stevig dan een reguliere smartphone. JerryRigEverything heeft de Mate X2 in handen gekregen en gekeken hoe stevig de nieuwe vouwbare smartphone van Huawei daadwerkelijk is.

De Huawei Mate X2 is met een prijskaartje van ongeveer 2.800 euro de duurste vouwbare smartphone van dit moment. De smartphone beschikt over een 8-inch vouwbaar OLED-scherm aan de binnenkant en een 6,45-inch OLED-scherm aan de buitenkant. Intern vinden we een HiSilicon Kirin 9000-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 50MP groothoeklens, een 16MP ultragroothoeklens, een 12MP telelens met 3x zoom en een 8MP periscopische telelens met 10x zoom. De 4500mAh accu heeft ondersteuning voor 55W snelladen.

Ondanks het hoge prijskaartje blijft een opvouwbaar scherm nog altijd gevoelig voor krassen en zorgen scharnieren voor een hogere kans op problemen. YouTuber JerryRigEverything heeft de Huawei Mate X2 in handen gekregen en gekeken of de opvouwbare smartphone stevig genoeg is. In de onderstaande video zien we hoe de Mate X2 een buigtest, krastest en vuurtest doorstaat.