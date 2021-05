Netflix Gaat Mogelijk Games Aanbieden

Netflix is van plan om zijn aanbod uit te breiden met games, aldus de doorgaans goed geïnformeerde nieuwssite The Information. Volgens de bronnen van The Information is Netflix momenteel opzoek naar veteranen uit de gamewereld om te komen werken bij Netflix.

Netflix is een streamingdienst voor films en series, maar het bedrijf is nu bezig mensen aan te nemen die verantwoordelijk worden voor de uitbreiding naar videogames. De plannen zijn nog in een vroeg stadium, waardoor er nog niet veel bekend is. Een mogelijkheid is dat Netflix het aanbod van games wil bundelen, net zoals Apple Arcade.

Alhoewel een gamingdienst nieuw is voor Netflix, heeft het bedrijf in het verleden wel een eigen mobiele game voor de serie Stranger Things uitgebracht. Ook heeft Netflix samengewerkt met gamebedrijven voor videoseries over de games The Witcher, Tomb Raider, Sonic the Hedgehog, Dota 2 en Assassin’s Creed.

via [tweakers]