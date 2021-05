Renders En Specificaties Van Oppo Reno 6 Opgedoken

Op het internet zijn renders opgedoken van de Oppo Reno 6 en de Reno 6 Pro (Plus). Qua design heeft de smartphone veel weg van de iPhone 12. De beelden zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass.

Op het Twitter-account van Evan Blass zijn de onderstaande renders van de Oppo Reno 6, Reno 6 Pro en de Reno 6 Pro Plus geplaatst. De behuizing van de smartphone lijkt door het platte scherm en de hoekige randen veel op die van de iPhone 12. Voorop zien we een scherm met dunne randen, een kleine kin en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Achterop is de Reno 6 uitgerust met een driedubbele camera, terwijl de Pro- en Plus-versies over een vierde lens beschikken.







Volgens de geruchten beschikt de Reno 6 onder andere over een 64MP hoofdlens, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en ondersteuning voor 65W snelladen.







De Oppo Reno 6-serie verschijnt in de kleuren blauw, grijs en zwart op de markt. Oppo zal de smartphones op 27 mei officieel introduceren. Het is nog onduidelijk of de smartphones ook naar Nederland en België komen.

via [androidplanet]