Netflix Komt Met Goedkoper Abonnement Met Reclame

Netflix heeft bekendgemaakt dat de streamingdienst een goedkoper abonnement met reclame gaat uitbrengen. Geruchten over een goedkoper abonnement gingen eerder al rond, maar nu heeft de co-CEO van Netflix deze geruchten bevestigd.

Met Netflix kun je voor een klein maandelijks bedrag honderden films en series bekijken. Naast het voordeel dat je voor een klein bedrag een groot assortiment aan content tot je beschikking hebt krijg je ook geen reclame te zien. Toch vinden sommige mensen Netflix te duur en voor deze mensen komt Netflix met een nieuw abonnement. Het nadeel van dit abonnement is dat je wel reclame te zien krijgt. Op deze manier kan Netflix alsnog aan deze gebruikers verdienen.

Netflix co-CEO Ted Sarandos vertelde tijdens het Cannes Lions-filmfestival het volgende:

We hebben een grote groep consumenten genegeerd, en dat zijn de mensen die zeggen: ‘Hey, Netflix is me te duur en ik heb geen problemen met advertenties’. Daarom brengen we een nieuwe formule met advertenties, maar er komt geen reclame bij de abonnementen die je vandaag al kent. De advertentieformule is voor mensen die zeggen: ‘Hey, ik wil een lagere prijs en ik kijk wel reclame.

Sarandos heeft niet bekendgemaakt wanneer het abonnement met reclame gelanceerd zal worden, maar de geruchten spreken over eind 2022. Sarandos is positief over de toekomst van Netflix en verwacht dat Netflix blijft groeien.

via [AW]