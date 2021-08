Google Teaset Pixel 6 En Pixel 6 Pro

Google zal dit najaar de Pixel 6 en Pixel 6 Pro introduceren en de fabrikant heeft nu de eerste officiële sneak peak gegeven. Google laat weten dat de smartphones beschikken over een nieuwe Tensor-chip die Google zelf heeft ontwikkeld.

Google heeft bekendgemaakt dat het bedrijf dit najaar de Pixel 6-serie zal uitbrengen. De exacte releasedatum hebben we nog niet, maar we kunnen wel de eerste details van de smartphones delen. Zo laat Google weten dat de Pixel 6 en 6 Pro beschikken over een eigen ontwikkelde chipset, met de naam ‘Tensor’. De Tensor-chip is Google’s eerste op maat gemaakte chip voor Pixel-telefoons. Google heeft vier jaar gewerkt aan deze chipset en de chip moet zorgen voor verbeterde prestaties en machine learning.

Ook heeft Google ‘Titan M2’ ingebouwd. Titan M2 biedt volgens Google de meeste lagen aan hardwarebeveiliging van alle huidige smartphones. Google laat verder weten dat de smartphone een nieuw design heeft gekregen om opnieuw te definiëren wat het betekent om een ​​Pixel te zijn. Officiële renders tonen een opvallende camerabalk en een behuizing met verschillende kleuren en een aluminium afwerking. De officiële renders komen overeen met eerdere geruchten.

De reguliere Pixel 6 heeft een matte aluminium afwerking en de Pixel 6 Pro heeft een licht gepolijste aluminium frame. De smartphones krijgen een 120Hz (Pixel 6 Pro) en 90Hz (Pixel 6) scherm met een in-display vingerafdrukscanner. Als laatste laat Google los dat de Pixel 6-serie over verbeterde camera’s beschikt en dat de Pixel 6 Pro een telelens heeft met 4x optische zoom.

via [androidplanet]