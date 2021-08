Officiële Renders En Specificaties Van Samsung Galaxy Watch 4 Gelekt

Op het internet zijn officiële renders en de specificaties van de Samsung Galaxy Watch 4 en de Watch 4 Classic gelekt. De smartwatches draaien op Wear OS en beschikken onder andere over een Exynos W920-chipset en 16GB opslagruimte. Samsung zal de Galaxy Watch 4-serie op 11 augustus officieel introduceren.

De Duitse website WinFuture schrijft dat de Galaxy Watch 4 op de markt verschijnt in de maten 40mm en 44mm. De Watch 4 Classic komt op de markt in de maten 42mm en 46mm. De 44mm en 46mm modellen hebben een 1,36-inch scherm en een 361mAh accu. De 40mm en 42mm modellen hebben een 1,19-inch scherm en een 247mAh accu. Het gaat in beide gevallen om een AMOLED-scherm met een resolutie van 450×450 pixels. De accu gaat maximaal zeven dagen mee op één acculading.

De wearable komt op de markt in verschillende uitvoeringen met een aluminium behuizing en een roestvrij stalen behuizing. Intern vinden we een Exynos W920-soc, 1,5GB werkgeheugen en 16GB opslagruimte. De behuizing is waterdicht (IP68) en er is ondersteuning voor Bluetooth 5.0, WiFi en NFC. Er verschijnt ook een model op de markt met 4G-ondersteuning.









De Samsung Galaxy Watch 4 Classic is uitgerust met verschillende sensoren voor het meten van je hartslag en bloedzuurstof en voor het maken van een elektrocardiogram. Ook bieden de smartwatches slaaptracking, valdetectie en 40 sportactiviteiten.

De Galaxy Watch 4-serie draait op Wear OS met de One UI Watch 3.5-schil en zal op 11 augustus officieel worden aangekondigd tijdens het Galaxy Unpacked-evenement. Tijdens deze presentatie krijgen we ook de Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Buds 2 te zien.

via [tweakers]