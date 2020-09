Nieuwe Beelden En Specificaties Google Pixel 5 Opgedoken

De introductie van de Pixel 5 komt steeds dichterbij, waardoor de smartphone ook steeds vaker opduikt in het geruchtencircuit. Zo is de smartphone nu te zien op verschillende renders in de kleuren groen en zwart. Ook zijn de specificaties uitgelekt.

De onder- en bovenstaande beelden zijn afkomstig van tech-lekker EvLeaks. We zien de Google Pixel 5 in de kleuren groen en zwart. Het scherm neemt vrijwel de gehele voorkant in beslag en heeft in de linkerbovenhoek een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Achterop zien we een vierkante camera-module met daaronder een vingerafdrukscanner. Volgens eerdere geruchten krijgt de Pixel 5 een 6,0-inch 90Hz OLED-scherm, een Snapdragon 765G-processor met 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4080 mAh accu en een 12MP + 16MP dual-camera. De behuizing is waterdicht (IP68).

We krijgen de Google Pixel 5 vermoedelijk op 30 september officieel te zien, waarna de smartphone vanaf 16 oktober verkrijgbaar is. De geruchten spreken over een adviesprijs van 629 euro.

via [droidapp]