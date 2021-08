Xiaomi Mi Band 5 Nu Te Koop Bij De Aldi

Winkels zoals de Action, Lidl en Aldi voegen regelmatig interessante gadgets toe aan hun assortiment. Deze week is de Xiaomi Mi Band 5 bij de Aldi in de aanbieding voor 29,99 euro. De Mi Band 5 is een van de populairste fitnesstrackers op de markt.

Xiaomi mag dit jaar dan wel de Xiaomi Mi Band 6 hebben uitgebracht, zijn voorganger is nog steeds een prima fitnesstracker. Mensen die nog een goeie fitnesstracker zoeken kunnen de Xiaomi Mi Band 5 nu kopen bij de Aldi. De Mi Band 5 maakt via Bluetooth verbinding met je smartphone (Android 5.0 en iOS 10.0 of hoger) zodat inkomende notificaties rechtstreeks op de fitnesstracker binnenkomen.

De Xiaomi Mi Band 5 heeft een 1,1-inch kleuren-AMOLED-scherm met een resolutie van 126×294 pixels en intern vinden we een 125mAh accu en 16MP opslagruimte. Ingebouwde sensoren kunnen je hartslag, slaap, stappen en verbrande calorieën registreren zodat je beter op de hoogte bent van je activiteiten en gezondheid. Ook is de fitnesstracker waterdicht tot 50 meter diep en zijn er verschillende sportmodi om uit te kiezen. De accu gaat tot wel twee weken mee op één acculading.

via [want]