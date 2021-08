Fossil Gen 6 Smartwatch Officieel Aangekondigd

Fossil heeft vandaag een nieuwe smartwatch aangekondigd. De Fossil Gen 6 draait op Wear OS en is onder andere uitgerust met een Snapdragon Wear 4100 Plus-processor. De smartwatch krijgt een adviesprijs mee van 309 euro.

De nieuwe generatie Fossil-smartwatch heeft een 44mm horlogekast van roestvrij staal met een waterbestendigheid-rating van 3 ATM. Dit wil zeggen dat de Fossil Gen 6 waterdicht is tot een diepte van 30 meter. In de behuizing vinden we een Snapdragon Wear 4100 Plus-processor. Deze nieuwe chipset is krachtiger en energiezuiniger dan zijn voorganger. De Fossil Gen 6 gaat een volle dag mee, maar in de Multi Day Extended-modus kun je de accuduur verlengen. Na een half uur aan de lader is de accu weer voor 80 procent opgeladen.

Net als bij zijn voorganger vinden we intern 1GB werkgeheugen en 8GB opslagruimte. Ook heeft de Fossil Gen 6 een GPS-chip en sensoren voor het meten van de hartslag, snelheid, bloedzuurstofgehalte, stappen en slaap. De smartwatch draait op versie 3 van Wear OS en heeft daardoor onder andere toegang tot de Google Play Store. De smartwatch krijgt een vanaf adviesprijs mee van 309 euro en komt op de markt met verschillende soorten bandjes.

via [AW]