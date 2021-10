Vodafone Red Unlimited Krijgt Grotere Databundel

Vodafone heeft de databundel van het Red Unlimited abonnement verhoogd. In plaats van 25GB data per maand krijgen klanten nu 40GB per maand om te internetten binnen de Europese Unie. Ook de dagbundels zijn verhoogd.

Vodafone laat weten dat niet alleen de maandbundel, maar ook de dagbundel is verhoogd van 5GB naar 10GB. Het aanvullen van de bundels gebeurt voortaan met 2GB in plaats van 1GB. Een reden voor de aanpassingen heeft de telecomprovider niet gegeven.

Naast het Red Unlimited-abonnement heeft Vodafone ook het Red Together-abonnement aangepast. Deze bundel bestond uit 20GB data, maar is nu verhoogd naar 40GB data. De overige Red-abonnementen blijven hetzelfde. Mensen met een Red Unlimited hebben in Nederland onbeperkt data.

via [tweakers]