Samsung Galaxy Z Fold 3 En Z Flip 3 In Zuid-Korea Al 1 Miljoen Keer Verkocht

De opvouwbare Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3, die Samsung in augustus introduceerde, zijn goed ontvangen. Mede dankzij de lagere adviesprijs en de betere bouwkwaliteit zijn de smartphones in thuisland Zuid-Korea al meer dan een miljoen keer verkocht.

Alleen in thuisland Zuid-Korea werden al meer dan 450.000 pre-orders geplaatst voor de Z Fold 3 en Z Flip 3. Ongeveer een maand na de lancering zijn er maar liefst 1 miljoen Koreanen die één van de twee opvouwbare smartphones hebben gekocht. Hiermee behoren de smartphones momenteel tot de best verkochte smartphones in Zuid-Korea.

De mijlpaal is voornamelijk te danken aan de Galaxy Z Flip 3, de meest populaire van de twee. Deze smartphone heeft een adviesprijs vanaf 1049 euro, wat 450 euro lager is dan zijn voorganger. Dit maakt opvouwbare smartphones in eens een stuk toegankelijker. De prijs komt nu overeen met die van andere high-end vlaggenschip-smartphones. Ook helpt het dat de Galaxy Z Flip 3 bijna geen concurrentie heeft. Alleen de Motorola Razr 5G van vorig jaar heeft een vergelijkbaar design.

Ook buiten Zuid-Korea zijn de nieuwe opvouwbare smartphones van Samsung populair, maar internationale cijfers hebben we nog niet.

via [AW]