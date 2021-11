Nokia G50 Nu In Nederland Te Koop

HMD Global heeft eind september de Nokia G50 aangekondigd en vanaf nu is deze smartphone ook in Nederland verkrijgbaar. De Nokia G50 heeft een opvallend grote scherm en ondersteuning voor het 5G-netwerk. De smartphone krijgt een prijskaartje mee van rond de 270 euro.

De Nokia G50 is uitgerust met een groot 6,82-inch scherm. Dit scherm heeft een vrij dikke kin, waardoor de Nokia G50 geen compact toestel is. Het scherm heeft een HD+-resolutie en een druppelnotch voor de selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 480-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu en een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

De Nokia G50 draait op Android 11 en ontvangt twee jaar Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates. De Nokia G50 is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue.

