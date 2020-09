Prijzen En Kleuren Google Pixel 5 en Pixel 4a 5G Gelekt

De prijzen van de aankomende Pixel 5 en Pixel 4a 5G zijn gelekt. Ook weten we in welke kleuren de smartphones op de markt verschijnen. De Google Pixel 5 krijgt een adviesprijs mee van 629 euro.

De nieuwste geruchten zijn afkomstig van de goedgeïnformeerde tech-lekker Roland Quandt. Hij deelde op Twitter dat de Pixel 4a 5G een adviesprijs meekrijgt van 499 euro en dat de Pixel 5 op de markt verschijnt voor 629 euro. De Pixel 4a 5G is na de lancering verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. De Pixel 5 is verkrijgbaar in zwart en groen.

De Google Pixel 4a 5G krijgt volgens de bron een 5,8-inch scherm, een 2.2 GHz processor, een 12,2 MP camera, 64GB of 128GB opslagruimte, Wi-Fi 5-ondersteuning, een NFC-chip, usb-c en een vingerafdrukscanner. De introductie van beide toestellen zal plaatsvinden op 30 september tijdens het Made by Google-evenement.

