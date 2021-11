“Samsung Stopt Definitief Met Galaxy Note-serie”

Samsung maakt definitief een einde aan de Galaxy Note-serie, zo schrijft een Koreaanse bron. Geruchten over het niet meer uitbrengen van nieuwe Galaxy Note-smartphones gaan al geruime tijd rond. Het verschil tussen de Galaxy S-serie en de Galaxy Note-serie wordt namelijk steeds kleiner, waardoor de Note-smartphones overbodig worden.

De Zuid-Koreaanse bron Etnews schrijft dat Samsung definitief afscheid neemt van de Galaxy Note-serie. De laatste smartphone in deze serie was de Galaxy Note 20. Samsung bracht geen Note 21 op de markt. De Galaxy S21 Ultra heeft namelijk al de belangrijkste functies van de Note-serie overgenomen, waardoor deze serie overbodig is geworden. De Galaxy S21 Ultra heeft namelijk net als de Galaxy Note-toestellen een groot scherm en een S Pen.

Samsung zou aan het einde van dit jaar stoppen met de productie van alle Galaxy Note-modellen. Volgend jaar moet de Galaxy S22 Ultra de Note-ervaring gaan bieden. Zo komt deze smartphone met ondersteuning voor de S Pen en zullen software-functies van de Note-serie op de S22 Ultra aanwezig zijn. Volgens de bron stopt Samsung ook met de productie zodat de fabrikant de productie van de opvouwbare apparaten kan opschroeven.

De Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn beide succesvol. Vooral de Z Flip 3 gaat vaak over de toonbank. Elke keer als Samsung een opvouwbare smartphone uitbrengt is deze succesvoller dan zijn voorganger. Het is dan ook niet gek dat de fabrikant zich meer gaat focussen op dergelijke toestellen.

via [droidapp]