Definitief Einde Aan Ondersteuning Van Non-Android BlackBerry- smartphones

Misschien was je ze al vergeten, maar BlackBerry-smartphones zonder Android was lange tijd een groot succes. Andere concurrenten namen de markt dankzij het steeds groter wordende Android-besturingssysteem echter over, waardoor de BlackBerry-merknaam langzaam verdween. BlackBerry heeft nu aangegeven definitief te stoppen met het ondersteunen van deze oudere smartphones.

Legacy-toestellen die draaien op BlackBerry OS, BlackBerry 10 software en BlackBerry PlayBook OS worden niet langer ondersteund. Updates voor deze smartphones, inclusief updates voor aanwezige applicaties, worden niet langer meer uitgerold. Ook worden alle ondersteunende diensten en servers uitgeschakeld. Dit betekent dat in sommige gevallen niet langer gebeld kan worden met deze smartphones. Ook WiFi- en sms-functies zijn niet meer betrouwbaar.

Het einde van de ondersteuning voor de oude BlackBerry-smartphones komt niet uit de lucht vallen. In eerste instantie zou BlackBerry de ondersteuning namelijk al in september 2020 eindigen. Het bedrijf heeft de ondersteuning echter verlengd als dank voor de loyaliteit van sommige partners en klanten. BlackBerry-smartphones die draaien op Android blijven nog gewoon werken. Wel zullen gebruikers met een BlackBerry hosted e-mail adres, een Enhanced Sim Based License (ESBL) of Identity Based License (IBL) hun data moeten overzetten naar een andere dienst.

