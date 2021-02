BlackBerry Keert Dit Jaar Terug Met 5G-smartphone

BlackBerry was lange tijd een grote speler op de smartphonemarkt, maar na de introductie van Android kon BlackBerry de concurrentie niet meer bijhouden. Afgelopen jaren mocht het bedrijf TCL Android-smartphones onder de BlackBerry-merknaam op de markt brengen, maar dit contract is inmiddels verlopen. OnwardMobility pakt nu het stokje over van TCL en zal in 2021 de eerste BlackBerry-smartphone met 5G-ondersteuning introduceren.

Jarenlang bracht TCL onder de merknaam BlackBerry smartphones op de markt. Vorig jaar kwam er een einde aan deze samenwerking, waarna TCL zich nu enkel richt op softwareontwikkeling. Het was lange tijd onduidelijk of dit het einde was van BlackBerry-smartphones, maar in een aankondiging van OnwardMobility staat nu dat het bedrijf in 2021 wil beginnen met de verkoop van BlackBerry-smartphones.

Peter Franklin, CEO van OnwardMobility, laat weten dat het bedrijf dit jaar smartphones uit wil brengen met ondersteuning voor 5G-netwerken. Ook laat hij weten dat de smartphones opnieuw beschikken over een fysieke BlackBerry-toetsenbord. Details over hoe dit er uit komt te zien hebben we nog niet. De BlackBerry-telefoons zullen onder andere op de markt verschijnen in Europa, de Verenigde Staten en Azië.

OnwardMobility focust zich overigens voornamelijk op ondernemen, de overheid en bedrijven. Hierdoor is het nog de vraag of de smartphones voor de gewone consument in de winkels komen te liggen.

via [AW]