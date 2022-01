“Google Werkt Aan Opvolger Van Google Glass”

De Google Glass, de slimme bril van Google, lijkt al lang verleden tijd, maar er zijn nu geruchten opgedoken die spreken over een opvolger van de Google Glass. De nieuwe bril maakt gebruik van augmented reality om een virtuele laag over de echte wereld te plaatsen.

Vele jaren terug lanceerde Google een slimme bril onder de naam Google Glass. De bril was onder andere uitgerust met een klein schermpje en een camera. Mede door de prijs en zorgen over de privacy is de Google Glass nooit een succes geworden en hebben we al jaren niks nieuws gehoord over deze bril. Toch zou Google nu werken aan een opvolger, zo schrijft The New York Times.

Volgens de bron werkt Google samen met het Canadees AR-bedrijf Nord. Dit bedrijf nam Google vorig jaar over. Met de nieuwe bril moet het onder andere mogelijk worden om een landkaart of een blauwdruk van een gebouw weer te geven. Het doel van de nieuwe Google Glass lijkt hiermee iets anders te zijn dan zijn voorganger. Wel verwachten we dat de nieuwe Google Glass een aantal functies van de originele Glass overneemt. Denk bijvoorbeeld aan het tonen van notificaties in je ooghoek.

Of de nieuwe Google Glass ook dezelfde camera-functies krijgt is nog maar de vraag. Bij de lancering van de originele Google Glass maakten veel consumenten zich namelijk zorgen om hun privacy. Toch zijn er de afgelopen jaren verschillende brillen met een ingebouwde camera op de markt gebracht. Deze brillen kregen een stuk minder kritiek te verduren.

