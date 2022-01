Telegram 8.4 Brengt Verschillende Nieuwe Functies Met Zich Mee

Telegram heeft een nieuwe update uitgebracht voor de chat-app van het bedrijf. Telegram 8.4 bevat een hoop nieuwe functies, waaronder Reacties, Spoilers, Vertalen, een QR-code en Interactieve emoji’s.

Android-gebruikers die de nieuwste Telegram-update hebben gedownload kunnen voortaan via een emoji reageren op een bericht. Deze functie kennen we al van Facebook Messenger en zal later ook aan de chat-app WhatsApp worden toegevoegd. Een emoji-reactie achterlaten doe je door twee keer te tikken op een ontvangen bericht. Vervolgens kun je kiezen uit verschillende emoji’s, zoals een duimpje, een hartje of een vlam.

‘Spoilers’ is een andere nieuwe functie, waarmee je een deel van een tekst vaag kunt maken. Praat je bijvoorbeeld over een film en wil je niet per ongeluk een plot verklappen, dan maak je dit specifiek stukje tekst vaag. De ontvanger van het bericht kan er vervolgens zelf voor kiezen om deze teksten wel of niet te onthullen door op de vervaagde teksten te klikken.

Het vertalen van teksten is een derde nieuwe functie in Telegram 8.4. Dit is handig wanneer je kanalen in een andere taal volgt. Begrijp je iets niet dan klik je op het bericht en selecteer je ‘Translate‘. De vertaalfunctie activeren doe je via ‘Instellingen‘ -> ‘Taal‘.

Een aantal kleinere nieuwigheden zijn een QR-code die je kunt delen zodat andere mensen je snel kunnen vinden op Telegram en nieuwe interactieve emoji’s die na het versturen veranderen in animaties.

via [droidapp]