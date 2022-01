Wat Is Een NFT “Non-fungible token” En Wat Kun Je Ermee?

We leven in een gekke wereld en er duiken regelmatig diensten of producten op waarbij het moeilijk is uit te leggen waar het vandaan komt en wat het precies is. Cryptocurrency is hier een heel goed voorbeeld van, maar meer recentelijk geven mensen veel geld uit aan iets nieuws, namelijk NFT’s. In dit artikel proberen wij uit te leggen waar NFT voor staat en wat je ermee kunt.

NFT staat voor “Non-fungible token”, wat wil zeggen dat iets uniek is en niet vervangen kan worden door iets anders. NFT’s zijn digitale producten, zoals een digitale afbeelding, video of audiobestand, maar in de meeste gevallen gaat het om “digitale kunst”. Net als reguliere stockafbeeldingen of online muziekalbums kun je NFT’s kopen. Het grote verschil is dat je na de aanschaf van een NFT als enige eigenaar bent van dit digitale bestand. NFT maakt gebruik van een blockchain om de eigendom van een digitaal product te kunnen verifiëren. Andere mensen kunnen het dus niet meer kopen, tenzij jij zelf besluit om de NFT weer door te verkopen. Je kunt het dus zien als een stuk kunst die je hebt gekocht, maar dan in een digitale variant.

Ik hoor je denken, wat is het nut van het kopen van een digitale afbeelding? Ik kan toch gewoon bij elke online afbeelding klikken op “downloaden als”? En je hebt helemaal gelijk. Dit is ook precies de reden waarom veel mensen het nut van NFT’s niet begrijpen. Tuurlijk zit je met copyright rechten die in handen zijn van de eigenaar van de NFT, maar niemand kan je tegenhouden om dezelfde afbeelding als desktop wallpaper in te stellen. Zodra je de NFT online deelt via bijvoorbeeld een blog of social media kanaal, dan kan de eigenaar natuurlijk wel stappen ondernemen. Dit is namelijk ook het geval als je illegaal een foto van een fotograaf op jouw website gebruikt of een film deelt zonder hiervoor de rechten te hebben.

Simpel gezegd betaal je om eigenaar te worden van het werk. Na de aanschaf van een NFT ben jij dus de enige persoon die kan zeggen dat het digitale bestand van jouw is. Mensen die NFT’s kopen hopen dat NFT’s in de toekomst gezien worden als een soort kunstcollectie, zodat ze het vervolgens voor meer geld kunnen doorverkopen. Op zich is het heel normaal om een bedrag te betalen voor een digitaal product, maar de bedragen die mensen neerleggen voor NFT’s zijn soms abnormaal. Zo hebben sommige artiesten NFT’s verkocht voor miljoenen euro’s. Puur zodat de koper kan opscheppen dat ze nu eigenaar zijn van een digitale kunstcollectie. Ben je zelf een digitale artiest dan is het dus verstandig om het NFT nieuws goed in de gaten te houden. Wie weet kun je er nog een leuk slaatje uit slaan. Wil je NFT’s kopen of verkopen, download dan eens de app Curate voor Android. Curate is een online marktplaats voor NFT’s. Hier krijg je een goede indruk voor wat voor bedragen NFT’s over de toonbank gaan.

De kans dat NFT’s ooit zo populair zullen worden als Cryptocurrency lijkt ons klein. Op dit moment lijkt de NFT-markt namelijk niet de beste plek als je wilt verdienen met je investeringen. Alleen artiesten en zogeheten “influencers” lijken goed geld te verdienen met NFT’s. Mocht je willen investeren met als doel meer geld te verdienen, dan is de crypto-markt veel interessanter. Alhoewel de waarde van crypto-munten enorm kan schommelen, zijn er duizenden mensen die goed geld verdienen met het kopen en verkopen van deze digitale munten. Het handelen van cryptocurrency is te vergelijken met het handelen in aandelen. Zolang je niet in paniek raakt en het actuele crypto nieuws van vandaag in de gaten houdt dan kun je er mogelijk een leuk extraatje uit slaan. Zorg er wel voor dat je alleen geld investeert die je kunt missen. Net als bij de meeste andere investeringen is het maken van winst namelijk geen garantie. Ook is het verstandig om eerst op onderzoek uit te gaan zodat je echt begrijpt wat cryptocurrency nou precies is. Daarnaast moet je zorgen dat je een veilige plek hebt om je cryptocurrency op te slaan, zodat je geen slachtoffer wordt van cybercriminaliteit en hierdoor mogelijk al je investeringen verliest.