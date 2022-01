“Samsung Galaxy A53 Krijgt Dezelfde Processor Als Galaxy S21”

Er zijn specificaties van de Samsung Galaxy A53 uitgelekt. Volgens de geruchten krijgt de aankomende mid-ranger dezelfde Exynos 2100-chipset als de high-end Galaxy S21-serie. Ook krijgt de Galaxy A53 een grotere accu.

De Galaxy A51 en de Galaxy A52 zijn twee van de meest succesvolle smartphones van de afgelopen twee jaar. We kijken dan ook uit naar de introductie van de Galaxy A53. De eerste specificaties van deze smartphone zijn nu uitgelekt. De Galaxy A53 is namelijk gecertificeerd bij de Chinese regulator TENAA.

Volgens de informatie krijgt de Samsung Galaxy A53 een 6,46-inch scherm met een Full HD-resolutie en een ronde uitsparing voor de selfie-camera, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 4.860 mAh accu. Dit is iets groter dan de 4.500 mAh accu in de Galaxy A52. Opladen kan met een maximale snelheid van 25W, maar in de doos zit een oplader die met slechts ondersteuning heeft voor maximaal 15W.

Bij de keuringsinstantie zijn geen details over de processor gedeeld, maar eerdere geruchten spreken over een Exynos 2100-processor. Dit is een krachtige chipset die ook aanwezig is in de high-end Galaxy S21. Achterop vinden we een vierdubbele camera. Bij TENAA worden geen cameraspecificaties genoemd, maar volgens de geruchten bestaat de camera uit een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens. Het is nog onduidelijk wanneer de Samsung Galaxy A53 op de markt verschijnt.

via [AW]