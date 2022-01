“Aankomende Motorola Razr 3 Krijgt High-end Specificaties”

De Motorola Razr en zijn 5G-opvolger vallen door het vouwbare clamshell design op, maar echt krachtige smartphones zijn het niet. Daar moet bij de Motorola Razr 3 echter verandering in komen, aldus de geruchten. Motorola zal de smartphone namelijk uitrusten met high-end specificaties.

Volgens de geruchten gaat Motorola de Razr 3 uitrusten met een Snapdragon 8 Gen 1-chipset. Dit is momenteel de krachtigste processor van Qualcomm. Consumenten krijgen de keuze uit 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte. Het opvouwbare AMOLED-scherm is 6,7-inch groot en heeft een Full HD+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Aan de achterkant vinden we een extra scherm, maar details over dit secundaire scherm hebben we nog niet.

Achterop vinden we ook een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. De selfie-camera heeft een 32MP lens. De Motorola Razr 3 draait uit de doos op Android 12 en zou ook in Europa op de markt moeten verschijnen. Een introductiedatum of adviesprijs hebben we nog niet.

via [droidapp]