Beveilig Je Huis Tegen Inbrekers Met Deze Slimme Apparaten

Thuis is een plek waar iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Dit doen wij natuurlijk door goede sloten op de deur te zetten, maar er is tegenwoordig ook veel technologie die net even wat extra veiligheid kunnen bieden. In dit artikel bespreken wij een aantal slimme beveiligingsapparaten die in verbinding staan met je smartphone.

Camera beveiliging

Het eerste waar je aan denkt bij een betere beveiliging van het huis is waarschijnlijk een camerasysteem. Een slimme camera in je tuin of bij de voordeur hoeft tegenwoordig niet duur te zijn, waardoor ze erg toegankelijk zijn. Slimme camera’s beschikken vaak over meerdere sensoren die zowel overdag als ‘s nachts bewegingen kunnen waarnemen. Zodra een bewegingssensor, van bijvoorbeeld een Hikvision camera, een beweging waarneemt begint de camera met filmen.

Doordat slimme camera’s in verbinding staat met het thuisnetwerk kan de camera vervolgens een notificatie sturen naar je smartphone. Wanneer je op de notificatie klikt kun je live meekijken met de camera of een korte opname, die de camera offline of online heeft opgeslagen, terugkijken. Hierdoor weet je gelijk of er een kat door de tuin liep, of dat er misschien wat serieuzer aan de hand is.

Slimme deurbel en sloten

De drukstbezochte plek rondom je huis is waarschijnlijk de voordeur. De postbode, de verjaardagsvisite, jezelf, bijna iedereen komt via je voordeur in je huis. Het is daarom prettig om te weten dat je deur goed beveiligd is. Dit kun je onder andere doen met een slimme deurslot, waarbij je geen sleutel nodig hebt om je deur te ontgrendelen. Bij een slimme deurslot kan het ontgrendelen van de deur namelijk met een code of met een app op je smartphone. Zodra iemand de deur ontgrendeld krijg je op je smartphone een notificatie met daarin informatie over wie de deur heeft geopend. Je kunt een slimme deurslot eventueel als tweede slot gebruiken, zodat je voordeur is uitgerust met zowel een traditioneel slot als een modern slot.

Vervolgens kun je ook een slimme deurbel. Met een slimme deurbel kun je met je smartphone de voordeur goed in de gaten houden. Een slimme deurbel is namelijk uitgerust met een camera, een bewegingssensor en een speaker. Zodra iemand de deurbel indrukt krijg je een melding op je smartphone. Met een bijbehorende mobiele app kun je vervolgens kijken wie er voor de deur staat. Ook kun je dankzij de ingebouwde speaker gesprekken voeren met de persoon aan de voordeur. Zo kun je bijvoorbeeld aan de postbode laten weten dat hij het pakketje voor de deur mag zetten, omdat je zelf even niet bereikbaar bent.

Slimme verlichting

Soms zijn camera’s en sloten helemaal niet nodig om inbrekers af te weren. Slimme verlichting kan namelijk genoeg zijn om inbrekers af te schrikken. Slimme lampen, zoals de Philip Hue-verlichting, zijn handig om sfeer te creëren binnen- en buitenshuis, maar ook ideaal als beveiliging. Zo kun je de lampen bijvoorbeeld via je smartphone activeren wanneer je niet thuis bent, zodat het lijkt alsof er wel iemand thuis is. Ook kun je bewegingssensoren installeren die ervoor zorgen dat de lampen aangaan zodra er iemand bij de deur staat of in de tuin loopt. Dit heeft een afschrikkend effect.

Alarmsystemen

Mochten de bovenstaande apparaten niet voldoende zijn om inbrekers af te weren, dan is er nog een laatste hulpmiddel. Namelijk een alarmsysteem met camera’s, bewegingssensoren en deur- en raamsensoren. Een slim alarmsysteem staat in verbinding met het wifi-netwerk en kan bewegingen in huis waarnemen. Sensoren bij de deur en ramen kunnen zien of een deur is geopend of een raampje is ingetikt. Deze sensoren sturen vervolgens een seintje naar het hoofdstation van het alarmsysteem, die op zijn beurt een melding verstuurt naar de smartphone van de huiseigenaar. Uiteraard kan een alarmsysteem veel lawaai produceren om de inbreker af te schrikken. In de tussentijd ben jij dankzij de melding op je smartphone al op de hoogte van de gebeurtenissen en kun je direct contact opnemen met de politie.

Welke slimme apparaten gebruik jij om je huis te beveiligen? Laat het ons weten in de reacties hieronder.