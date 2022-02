Samsung Opent Tweede Experience Store In Nederland

Samsung heeft zijn tweede Experience Store in Nederland geopend. De tweede Experience Store staat in Breda. Samsung opende zijn eerste winkel in april 2019 in winkelcentrum Hoog Catharijne in de stad Utrecht. De Samsung Experience Store is te vergelijken met de Apple Store, waar je de nieuwste producten van het merk kunt testen.

Twee een half jaar na de opening van Samsung’s eerste Nederlandse Experience Store heeft de Zuid-Koreaanse een tweede winkel geopend. De tweede Experience Store is gevestigd aan de Eindstraat 14, een populaire winkelstraat in Breda. In de Experience Store kun je terecht met je vragen over Samsung-producten en je kunt de producten direct testen. Naast smartphones kun je ook tablets en wearables, zoals de nieuwe Galaxy Tab S8-serie, Galaxy Watches en Galaxy Buds testen.

Ook kun je in de Experience Store je telefoon laten repareren. Als de benodigde onderdelen op voorraad zijn kun je binnen anderhalve uur je smartphone alweer ophalen. De Experience Store in Breda is open op de onderstaande tijden:

Maandag: 12-19 uur

Dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag: 10-19 uur

Donderdag: 10-21 uur

Zondag: 12-18 uur

via [droidapp]