Nokia G11 en G21 Officieel Aangekondigd

Nokia heeft twee nieuwe smartphones toegevoegd aan de Nokia G-serie. Het gaat om twee budget-smartphones met de namen Nokia G11 en Nokia G21. Beide toestellen hebben een groot scherm en een grote accu.

Nokia G11

De Nokia G11 heeft een 6,5-inch scherm met een HD+-resolutie, een Unisoc T606-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 5050 mAh accu met ondersteuning voor 18W opladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De accu gaat volgens Nokia maar liefst drie dagen mee.

Nokia G21

Ook de Nokia G21 krijgt een 6,5-inch HD+ scherm, een Unisoc T606-processor en een 5050mAh accu (18W). Wel heeft de Nokia G21 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Ook heeft de Nokia G21 NFC-ondersteuning, iets dat bij de Nokia G11 ontbreekt.

Zowel de Nokia G11 als de Nokia G21 draaien uit de doos op Android 11, een inmiddels wat verouderde versie van Android. Nokia heeft wel aangegeven dat een Android 12-update snel zal volgen.

De Nokia G11 is vanaf begin maart verkrijgbaar in de kleuren Charcoal en Ice voor een adviesprijs van 149 euro. De Nokia G21 komt deze week al op de markt in de kleuren Nordic Blue en Dusk voor een adviesprijs van 199 euro.

