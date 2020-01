Alle Specificaties Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra Uitgelekt

Samsung zal op 11 februari de Galaxy S20-serie introduceren, maar de specificaties van de smartphones zijn nu al uitgelekt. Op de onderstaande specsheet zien we de specificaties van de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra.

De specificaties zijn gedeeld door tech-lekker Ishan Agarwal. Samsung zal drie verschillende modellen op de markt brengen die allemaal beschikken over een Exynos 990-processor, 12GB werkgeheugen, minimaal 128GB opslagruimte en 5G-ondersteuning. De reguliere S20 heeft een 6,2-inch scherm, de S20 Plus een 6,7-inch scherm en de S20 Ultra een 6,9-inch scherm. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 3200 x 1440 pixels.

Ook de camera-specificaties staan vermeld. Zo zien we dat de S20 Ultra onder andere een 108MP hoofdlens en een 48MP telelens met 10x optische zoom krijgt. De andere modellen krijgen een 12MP hoofdlens en een 64MP telelens met 3x optische zoom. Een groothoeklens en dieptelens zijn ook aanwezig.

We kunnen de bovenstaande specificaties niet bevestigen. Over drie weken kunnen we pas met zekerheid alle details delen. Volgens de geruchten liggen de toestellen vanaf 13 maart in de winkels.

via [droidapp]