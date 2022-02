Pre-order Samsung Galaxy Tab S8 Succesvoller Dan Verwacht

De Galaxy Tab S8 is erg in trek, zo blijkt uit het aantal geplaatste pre-orders. In de VS zijn er zelfs zoveel pre-orders geplaatst dat Samsung heeft besloten om de pre-order daar tijdelijk te pauzeren. Samsung wil namelijk voorkomen dat mensen die een bestelling plaatsen langer moeten wachten omdat de fabrikant de grote vraag niet aan kan.

De Galaxy Tab S8 en de opmerkelijke Galaxy Tab S8 Ultra zijn zo populair dat Samsung heeft besloten de pre-orders in de Verenigde Staten te pauzeren. De Zuid-Koreaanse fabrikant wil namelijk geen geld aannemen van klanten, zonder te kunnen garanderen dat het bedrijf de tablet direct na de pre-order periode kan leveren. De website XDA Developers heeft Samsung om meer uitleg gevraagd. Samsung reageerde met de onderstaande statement:

We zijn enthousiast over de reactie van de consument op onze nieuwe Galaxy Tab S8-reeks. Vanwege de overweldigende vraag in de afgelopen 48 uur, pauzeren we pre-orders op Samsung.com voor de Galaxy Tab S8 Ultra en Galaxy Tab S8. We werken snel om tegemoet te komen aan de opwinding en vraag van de consument. Blijf ons volgen voor meer updates.

De Galaxy Tab S8-serie krijgt voornamelijk door de toevoeging van een Ultra-model veel aandacht. De Galaxy Tab S8 Ultra is een enorme tablet met een 14,6-inch 120Hz Dynamic AMOLED-scherm, een Snapdragon 8 Gen 1-processor, een vernieuwde S Pen en Samsung DeX. Dankzij Samsung DeX is de tablet ook geschikt om te gebruiken als laptop. Daarnaast is de dubbele selfie-camera met autotracking en autoframing perfect om mee te videobellen, omdat een persoon of meerdere personen altijd in focus en in frame blijven zonder dat je zelf iets hoeft te doen. Op Androidics.nl kun je binnenkort een review verwachten.

via [AW]