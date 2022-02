Premium Samsung Galaxy Tab S8 Tablet-serie Aangekondigd

Samsung heeft tijdens zijn Galaxy Unpacked-event naast de Galaxy S22-serie ook drie nieuwe premium tablets geïntroduceerd. De Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus en Tab S8 Ultra hebben een 11-inch, 12,4-inch en 14,6-inch scherm.

Mensen die op zoek zijn naar een premium tablet, maar niet voor de iPad kiezen, komen automatisch terecht bij Samsung. Ieder jaar brengt de fabrikant een nieuwe serie vlaggenschip-tablets op de markt. De opvolger van de Galaxy S7 is verkrijgbaar is drie uitvoeringen. De reguliere Galaxy Tab S8 kost 749 euro, de Tab S8 Plus kost 949 euro en de Tab S8 Ultra kost 1.149 euro. De tablets beschikken allemaal over een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor en ontvangen vijf jaar lang updates. De Tab S8 Ultra is slechts 5.5mm dik. We hebben hieronder alle specificaties op een rijtje gezet.

Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8 Plus Galaxy Tab S8 Ultra scherm 11-inch LCD-scherm

QHD+ resolutie

120 Hz 12,4-inch AMOLED-scherm

QHD+ resolutie

120 Hz 14,6-inch AMOLED-scherm

QHD+ resolutie

120 Hz processor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 werkgeheugen 8GB (met MicroSD-slot) 8GB (met MicroSD-slot) 8GB of 16GB (met MicroSD-slot) opslagruimte 128GB of 256GB 128GB of 256GB 256GB of 512GB accu 8.000 mAh

45W snelladen 10.090 mAh

45W snelladen 11.200 mAh

45W snelladen camera’s 12MP hoofdlens

6MP groothoeklens



12MP groothoek selfie-camera 12MP hoofdlens

6MP groothoeklens



12MP groothoek selfie-camera 12MP hoofdlens

6MP groothoeklens



12MP selfie-camera

12MP groothoek selfie-camera behuizing 165,3 x 253,8 x 6,3 mm

503 gram 185,0 x 285 x 5,7 mm

567 gram 208,6 x 326,4 x 5,5 mm

726 gram extra vier AKG stereospeakers

in-display vingerafdrukscanner vier AKG stereospeakers

in-display vingerafdrukscanner vier AKG stereospeakers

in-display vingerafdrukscanner prijs vanaf 749 euro vanaf 949 euro vanaf 1149 euro

De krachtige specificaties, het mooie grote scherm en de verbeterde split-screen-modus maken de tablets erg geschikt voor multistasking. Ook is er weer ondersteuning voor DeX. Dit is de desktopomgeving van Samsung. Een Auto-Framing-functie maakt de tablet ook ideaal om mee te videobellen. De Auto-Framing-functie in combinatie met de ultragroothoeklens als selfie-camera zorgt er namelijk voor dat je hoofd altijd in het midden van het beeld blijft. De Galaxy Tab S8 Ultra heeft naast de ultragroothoeklens ook nog een reguliere selfie-camera. Hierdoor heeft de tablet wel een grotere uitsparing in het scherm.

Alle drie de modellen komen met een S Pen-stylus. Deze Stylus kun je op de magnetische strip aan de achterkant van de behuizing plaatsen wanneer je de S Pen niet gebruikt. De stevige Armor Aluminum-frame moet de behuizing 30 procent krasbestendiger maken dan zijn voorganger. Ook is de behuizing minder buigzaam.







De Galaxy Tab S8 Ultra kan met de camera’s aan de voorkant en achterkant 4K-video’s maken. Met de LumaFusion-app, die binnenkort beschikbaar is, kun je deze 4K-videos rechtstreeks vanaf de tablet met de S Pen bewerken. Het grote scherm in combinatie met de vier AKG-luidsprekers maakt de tablet ook erg geschikt voor het kijken van films en series. Daarnaast belooft Samsung maar liefst vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

De Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus en Tab S8 Ultra liggen vanaf 25 februari in de winkel. Mensen die een pre-order plaatsen ontvangen gratis de bijbehorende Book Cover Keyboard cadeau.