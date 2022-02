Steeds Meer Schadeclaims Door Ongelukken Met VR-headsets

De Britse verzekeraar Aviva meldt dat er in 2021 een stuk meer claims zijn ingediend als gevolg van ongelukken met VR-headsets. Het aantal claims is bij Aviva in een jaar tijd met maar liefst 31 procent gestegen. Ten opzichte van 2016 is het aantal claims zelfs gestegen met 68 procent.

Dit heeft Aviva laten weten tegenover de website The Guardian. De verzekeraar zegt dat er vaker dergelijke stijgingen zichtbaar zijn als bepaalde games en gadgets populair worden. Zo zag Aviva ook een stijging in claims bij bepaalde fitnessgames. Het gemiddelde bedrag dat Aviva-klanten bij een “VR-ongeluk” claimden lag vorig jaar op 650 Britse pond, omgerekend zo’n 777 euro.

De schade bestaat voornamelijk uit kapotte en beschadigde televisieschermen. Dit komt doordat mensen per ongeluk de VR-controller tegen de TV gooien of slaan. Door de grote armbewegingen die VR-spelers soms moeten maken worden er ook claims ingediend voor andere spullen en apparaten die in de kamer staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een glazen tafel of lamp.

Aviva verwacht dat de trend in 2022 zal doorzetten. Dit is natuurlijk best logisch, aangezien VR-headsets steeds vaker over de toonbank gaan.

via [tweakers]