KPN Stopt Volgende Maand Met 3G-netwerk

KPN heeft bekendgemaakt per 31 maart te stoppen met de ondersteuning van het 3G-netwerk. Klanten kunnen na maart alleen nog verbinden met het 4G-, 5G- of het ouderwetse 2G-netwerk. Door een einde te maken aan het 3G-netwerk komt er meer ruimte vrij voor de 4G- en 5G-netwerken.

KPN en andere telecomproviders zijn inmiddels al een aantal jaren bezig om hun 3G-netwerk af te bouwen. Voordat er definitief een einde komt aan de 3G-ondersteuning belooft KPN in alle regio’s in Nederland een goed werkend 4G-netwerk. Mochten er toch nog kleine gebieden zijn zonder 4G- of 5G-dekking, dan moeten klanten het doen met de trage en beperkte 2G-verbinding. Het 2G-netwerk zal “tot tenminste april 2025” actief blijven.

Concurrent VodafoneZiggo faseerde het 3G-netwerk begin 2020 al uit. T-Mobile heeft nog wel een actief 3G-netwerk, maar is ook begonnen met het langzaam afbouwen. Wel stopte T-Mobile in 2020 al met de 2G-ondersteuning.

