Dit Zijn De Eerste Google Pixel 7-geruchten

De eerste details over de Google Pixel 7 zijn gevonden in de code van Android 13. Volgens de code krijgen Google’s aankomende vlaggenschip-smartphones een tweede generatie Google Tensor-soc. Deze soc heeft een nieuwe modem van Samsung.

De website 9to5Google schrijft dat Google’s nieuwe Tensor-chipset GS201 als typenummer heeft. De huidige Tensor-soc in de Pixel 6 heeft GS101 als typenummer. Google laat de chipset ontwikkelen door Samsung. Samsung zou voor de modem de nog onaangekondigde Exynos Modem 5300 gebruiken. Details over deze modem ontbreken nog.

In de broncode van de eerste ontwikkelaarsversie van Android 13 zijn drie codenamen gevonden van toestellen die een link hebben met de Exynos Modem 5300. De codenamen “Cheetah” en “Panther” zijn waarschijnlijk van de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. Google gebruikt namelijk katachtigen als codenamen voor zijn smartphones. Voorheen gebruikte Google jarenlang namen van zeedieren.

De derde naam “ravenclaw” is volgens 9to5google een codenaam van een Pixel 6 prototype met de nieuwe Tensor-soc. Een codenaam van een opvouwbare smartphone is niet gevonden. De officiële introductie van de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zal waarschijnlijk in het najaar plaatsvinden.

