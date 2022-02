Nokia G21 Vanaf Nu In Nederland Te Koop Voor 199 Euro

Nokia heeft eerder deze maand de Nokia G11 en de Nokia G21 aangekondigd. De Nokia G21 is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. De budget-smartphone krijgt een adviesprijs mee van 199 euro en is verkrijgbaar in de kleuren blauw en bruin.

De Nokia G21 beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een HD+-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een Unisoc T606-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5050mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, NFC-ondersteuning, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Nokia G21 is onder andere te koop bij Mobiel.nl en Belsimpel. De smartphone kost 199 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Dusk en Nordic Blue.

via [droidapp]