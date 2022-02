Samsung Werkt Aan Update Voor Schermprobleem Galaxy S22 Ultra

De Samsung Galaxy S22 Ultra is nog maar net op de markt, maar het eerste serieuze probleem is al opgedoken. Sommige gebruikers merken namelijk dat hun scherm op sommige momenten zomaar begint de knipperen. Samsung is op de hoogte van het probleem en heeft laten weten het probleem op te lossen via een software-update.

Een aantal consumenten die de Galaxy S22 Ultra al in handen hebben melden last te hebben van een knipperend scherm, waarbij een horizontale streep met afwijkende pixels in beeld verschijnt. Tegenover Tweakers heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung laten weten dat het om een ‘beperkt aantal Galaxy S22 Ultra-toestellen’ gaat waarbij een gepixelde lijn in beeld kan verschijnen. Ook geeft Samsung aan dat het probleem alleen voorkomt als de wqhd-resolutie is gekozen en de schermmodus op Natural staat. Gebruikers worden daarom aangeraden om voor de Vivid-schermmodus te kiezen of voor de fhd+-resolutie te gaan, totdat Samsung een fix heeft uitgerold.

If you have an Exynos #GalaxyS22Ultra pls check if your device is affected by this bug, too.

(Notice the graphic glitches/artifacts on lock screen clock.)

Seems to be a widespread issue now.

Reproduce steps in comments.

Het probleem lijkt vooral voor te komen bij het ontgrendelen van de smartphone met de vingerafdrukscanner en tijdens het gebruik van YouTube. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de update met de fix zal uitrollen, maar we verwachten dat we niet lang hoeven te wachten.

