“Samsung Galaxy S21 Ontvangt Volgende Week One UI 4.1-update”

Gebruikers van de Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra kunnen vanaf volgende week een One UI 4.1-update verwachten. Volgens de geruchten is Samsung namelijk van plan om de update vanaf eind februari uit te rollen in de Verenigde Staten.

De nieuwe Samsung Galaxy S22-smartphones draaien op de nieuwste versie van Samsung’s software-schil One UI. One UI 4.1 rolt binnenkort ook uit naar de Galaxy S21-smartphones, die momenteel nog draaien op One UI 4.0. Versie 4.1 is geen grote upgrade vergeleken met versie 4.0, maar brengt wel een aantal nieuwe functies met zich mee, waaronder het uitbreiden van het werkgeheugen, nieuwe Slimme widgets en de Pro-modus in de camera-app.

Volgens Piunikaweb is Samsung van plan om de One UI 4.1-update tussen eind februari en begin maart uit te rollen naar de Galaxy S21-serie in de Verenigde Staten. De Galaxy S21 Ultra is volgens de bron als eerste aan de beurt. Hoe snel de andere toestellen zullen volgen is nog onduidelijk. Ook weten we nog niet wanneer de update in Nederland en België aankomt.

via [AW]