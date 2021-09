Volledige Samsung Galaxy S22-serie Te Zien Op Renders

Tech-lekker OnLeaks heeft renders gedeeld van alle smartphones in de Samsung Galaxy S22-serie. We zien dat het design van de Galaxy S22 en S22+ grotendeels ongewijzigd is, maar dat de Galaxy S22 Ultra een vernieuwde camera-eiland krijgt en wat meer lijkt op de Note-serie.

Volgens de bron krijgt de Galaxy S22 Ultra een 6,8-inch AMOLED-scherm met gebogen schermranden en een vierdubbele camera met onder andere een periscoop-telelens. In het scherm zit een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De behuizing meet 163,2×77,9×8,9mm en is 2mm dikker bij de camera-module. Naast de USB-C poort vinden we een slot voor een S Pen-stylus.







OnLeaks deelde via 91mobiles en Zouton ook renders van de reguliere Galaxy S22 en de S22+. We zien dat deze twee modellen een vergelijkbaar design hebben als hun voorgangers. Beide smartphones hebben opnieuw een camera-module die aan de zijkant van de behuizing meebuigt. In deze module vinden we drie lenzen. Ook de selfie-camera zit weer in een ronde uitsparing in het scherm. Wel heeft de accu van de Galaxy S22 (+) een lagere capaciteit dan die van hun voorganger. De bronnen beweren dat de reguliere Galaxy S22 een 6-inch scherm heeft en de Galaxy S22+ een 6,55-inch scherm. Verder schrijft OnLeaks dat het mogelijk is dat Samsung de Galaxy S22+ onder de naam ‘Galaxy S22 Pro’ op de markt brengt.













De website 91mobiles schrijft ook dat de smartphones in de Galaxy S22-serie hoogstwaarschijnlijk een 120Hz scherm krijgen en ondersteuning hebben voor 65W snelladen. Eerder geruchten spraken overigens over ondersteuning voor 45W-snelladen, dus hier is nog wat onduidelijkheid over. De Galaxy S22 en S22+ hebben een 50MP hoofdlens en de Galaxy S22 Ultra heeft een 108MP hoofdlens. Samsung zal de Galaxy S22-serie begin volgend jaar officieel introduceren. Tot die tijd zal de vlaggenschip-serie nog vele malen langskomen in het geruchtencircuit.

via [tweakers]