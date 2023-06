Samsung Galaxy S21-serie Ontvangt Update Die Reboot-bug Oplost

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de smartphones in de Galaxy S21-serie. Deze update pakt onder andere een probleem aan die ervoor zorgde dat de smartphone automatisch opnieuw opgestart werd.

Nadat de Galaxy S21 onlangs de beveiligingspatch van mei ontving, staat er nu alweer een nieuwe update klaar om te downloaden. De nieuwe update pakt een probleem aan die de vorige update met zich meebracht. Na de laatste update hadden sommige gebruikers namelijk in eens last van het spontaan uit- en inschakelen van hun toestel. De crash van de smartphone gebeurde zonder aanleiding. Na het installeren van de nieuwe update melden gebruikers dat dit probleem is verholpen.

De update, die ook al in Nederland en België te downloaden is, brengt verder geen nieuwe functies met zich mee, maar wel enkele stabiliteitsverbeteringen. Heb je de update nog niet ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

