Amazfit Smartwatches Nu Officieel In Nederland Verkrijgbaar

Amazfit heeft via een persbericht aangekondigd dat het merk vanaf nu officieel in Nederland en België actief is. Amazfit maakt interessante smartwatches met een betaalbaar prijskaartje. De GTR 3- en GTS 3 zijn de eerste smartwatches die verkrijgbaar zijn via verschillende retailers.

Amazfit is al sinds 2014 actief en heeft al meer dan 100 miljoen apparaten verkocht. Joy Bouhuys, Sales Director Benelux bij Zepp Health vertelt: “We zijn er trots op dat we wereldwijd al jarenlang onderdeel uitmaken van miljoenen levens en dat we een bijdrage kunnen leveren aan het uitdrukken van een actieve, persoonlijke levensstijl. We kunnen niet wachten om ook in Nederland te laten zien waar wij voor staan.“

In Nederland zijn drie smartwatches gelanceerd. Het gaat om de ronde GTR 3 en GTR 3 Pro en de vierkante GTS 3. De smartwatches draaien op een eigen besturingssysteem “Zepp OS” die eenvoudig in gebruik is. De wearables bieden uitgebreide monitoring, gezondheid- en sportfuncties en ze staan garant voor een extreem lange batterijduur. De smartwatches zijn te gebruiken met Android en iOS-smartphones en kunnen samenwerken met populaire gezondheidsplatformen, zoals Apple Health of Google Fit.

De Amazfit GTR 3 heeft een adviesprijs meegekregen van 159 euro. De GTR 3 Pro heeft een adviesprijs van 199 euro en de GTS 3 kost 159 euro.