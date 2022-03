Samsung Galaxy S20 FE Ontvangt One UI 4.1-update

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy S20 FE. Het gaat om een update naar One UI 4.1, de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil, die een aantal verbeteringen met zich meebrengt. Zo zijn er onder andere slimme widgets toegevoegd en is het mogelijk om het werkgeheugen virtueel uit te breiden.

Samsung introduceerde One UI 4.1 bij de lancering van de Galaxy S22. De nieuwste versie van de One UI-softwareschil draait inmiddels al op een aantal toestellen, waaronder de Galaxy S22-serie en de Galaxy S21. Nu komt de update binnen op de Galaxy S20 FE. De update is 1255 MB groot en installeert gelijk de beveiligingspatch van maart 2022.

Met One UI 4.1 is het mogelijk om het werkgeheugen virtueel uit te breiden, door een gedeelte van de opslagruimte te gebruiken als werkgeheugen. Ook zijn er nieuwe Slimme widgets aanwezig, heeft Samsung een verbeterde Pro-modus in de camera-app toegevoegd en kun je de helderheid van het scherm extra verhogen met de Extra helderheid-functie.

Heb je de One UI 4.1-update nog niet ontvangen op jouw Samsung Galaxy S20 FE, dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Software-update” -> “Downloaden en installeren“.

via [AW]